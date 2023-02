’Kabinetsbreuk aan de orde’

Er zijn zelfs gevallen bekend dat er 80% ingeleverd moet worden over gemaakte meeruren. Het kabinet zegt die gigantische belastingdruk te willen verlagen maar tempert meteen de verwachting door er aan toe te voegen dat dit in de huidige regeerperiode tot en met 2025 niet haalbaar is. Want daarvoor moet het belastingstelsel drastisch vertimmerd worden. En dat is iets waar het huidige kabinet niet meer aan begint. Maar daar is wel iets aan te doen natuurlijk, namelijk een kabinetsbreuk.

Jan Muijs, Tilburg