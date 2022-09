’Verhoging minimumloon heeft weinig zin’

Een van de voorgenomen maatregelen is het verhogen van het minimumloon met tien procent. Of deze verhoging toereikend is, valt zwaar te betwijfelen. Al langere tijd was de roep vanuit de politiek en vakbeweging om vanuit arbeidsmarkt technische en economische overwegingen het minimumloon te verhogen. Met de huidige voorgenomen maatregel wordt derhalve niets extra’s gedaan voor het grote inkomensverlies. In dit verband lijkt een verhoging met een inflatiecorrectie meer reëler en effectief. Het voorkomt bovendien allerlei stakingen, die de samenleving onnodig veel geld kost en ergernis geeft.

B. Huisman