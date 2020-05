’Ingrijpen bij slachthuizen nodig’

Slachthuizen willen zoveel en zo goedkoop mogelijk produceren. Maar ze nemen een loopje met de RIVM-regels die vanaf 15 maart in Nederland vanwege het coronavirus werden ingesteld. Waarom is in de slachthuizen niet gecontroleerd of de regels werden nageleefd?

Veel werknemers zijn nu besmet geraakt met corona. Slachthuizen brengen naast de dieren ook hun medewerkers in gevaar. Al eerder verschenen regelmatig berichten in de media over voedselschandalen en ernstige dierenmishandelingen. Dit kan zo niet langer, er moet hoognodig ingegrepen worden!

Christine Minneboo