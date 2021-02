’Onzeker over Oxfordvaccin’

De grootste risicogroep van 6- tot en met 64 jaar wordt ’afgescheept’ met het minst betrouwbaar werkende vaccin! Er zijn géén concrete onderzoeksresultaten boven de 55 jaar beschikbaar staat hard in de rapporten! Er staat vast dat de effectiviteit van het vaccin slechts ca. 60% is in tegenstelling tot Moderna en Pfizer die zeker 90% effectiviteit geven. Bewezen is ook dat het vaccin veel minder werkzaam is tegen de Zuid-Afrikaanse variant die nu snel onze kant op komt. En nu wil de overheid, onder druk van kritiek en de verkiezingen, deze onjuiste stap gaan zetten?

G. de Leeuw, Hellendoorn