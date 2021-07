’Renovatie valt vaak duurder uit’

Men kan als aannemer of projectontwikkelaar inschrijven op een opdracht van het Rijk en dan blijkt meestal dat de meest voordelige offerte een kans van slagen heeft! Ik wil niet zeggen dat de kwaliteit daar onder lijdt maar de politieke miskleun geeft toch te denken want worden de deuren met goud beslagen of wordt er een heel nieuw project uit de grond gestampt?

De meeste projecten van het rijk blijken op termijn zelfs nog duurder uit te vallen dan verondersteld en in dat geval zou er toch sprake kunnen zijn van oneerlijke concurrentie want dan hadden ook andere kandidaten de order in de wacht kunnen slepen!

De Tweede Kamer zou ook hier meer attent op moeten zijn maar ik vraag me inmiddels af of de Kamer zijn taak nog wel aankan of ligt de nadruk teveel op de verlammende partijpolitiek?

M. van den Berg,

Den Haag