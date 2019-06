Ombudsman: Twee bedragen, één regeling

In totaal moet Tobin een paar duizend euro terugbetalen. Een flink bedrag, dat hij niet op de plank heeft liggen. Gelukkig kan hij een betalingsregeling treffen met Toeslagen. Zo betaalt hij elke maand een stukje van zijn schuld terug. Per maand maakt Tobin 78 euro over: 56 euro voor de schuld over 2016, en 22 euro voor de schuld over 2017.

Dan krijgt hij een brief van Toeslagen. In die brief staat dat Tobin achterloopt met de aflossing van zijn schuld uit 2016. Volgens Toeslagen heeft hij al maanden niet betaald. En daarom moet hij aanmaningskosten en boeterente betalen.

Tobin begrijpt er niets van. Hij heeft elke maand netjes 78 euro overgemaakt. Hoe komt Toeslagen er dan bij dat hij achterloopt met aflossen? Tobin belt met Toeslagen. Ze vertellen hem dat de 78 euro die hij elke maand overmaakt alleen is verrekend met de schuld uit 2017. En dus niet met de schuld uit 2016. Toeslagen kan dit niet voor hem rechtzetten. En dus zit er niets anders op dan de extra kosten gewoon te betalen, zeggen ze.

Tobin vindt dit vreemd en oneerlijk. Hij heeft het afgesproken bedrag gewoon betaald. Toeslagen heeft hem ook niet laten weten dat er iets niet goed ging met de betaling. Dan is het toch onterecht dat hij aanmaningskosten en boeterente moet betalen?

Tobin mailt ons zijn verhaal. Medewerker Mohamad leest zijn mail en neemt contact op met Toeslagen. Hij vraagt Toeslagen om toch nog eens goed te kijken naar de situatie van Tobin.

Dat doen ze. En dan blijkt dat Tobin een 'gecombineerde betalingsregeling' had moeten krijgen. Dat is niet gebeurd. Daarom is dit fout gegaan. Toeslagen zet het alsnog recht, en Tobin hoeft de extra kosten niet te betalen.

Helaas zien we vaak dat mensen met een schuld bij de overheid verder op kosten worden gejaagd door de manier waarop de overheid dat geld terughaalt. Tussen Tobin en Toeslagen liep het gelukkig goed af. En voor al die andere mensen met vergelijkbare problemen blijven we ons inzetten!

*Gefingeerde naam