Brief 2 ’Wie ruim de graffiti op?’

De gemeente en de overheid weet de mensen van dat clubje toch te vinden? Laat hun de kosten van het opruimen betalen en niet de inwoners van Den Haag of de belastingbetaler. Dan is het snel klaar. Maar ze zullen er wel weer mee wegkomen, want ‘verhalen is geen beleid noch prioriteit’.

Herman Matteman, Almere

