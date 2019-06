’Rekenrente moet omhoog’

Is dat een heikel punt ofzo. De potten zitten overvol en met een beetje stijging van deze rente is iedereen uit de brand! En dat iedee dat als het slechter gaat iedereen in moet leveren is gevaarlijk. Dan krijgen we hetzelfde als bij de benzine. Als het maar iets tegenzit wordt de prijs stevig verhoogd en als het meezit duurt het tijden voor de prijs wordt verlaagd! Dit gaat ook met de pensioenen straks gebeuren. Nee, ik ben niet blij met dit akkoord.

Ruud Kraan, Aalsmeer