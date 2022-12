Premium Het beste van De Telegraaf

Hypocriete strijd kabinet tegen zzp’ers: overheid zelf állergrootste gebruiker ’externe inhuur’

Door Annemarie van Gaal Kopieer naar clipboard

De tekst ’never mind’ op de sjaal van minister Conny Helder vorige week bij de voetbalwedstrijd in Qatar, blijft me bezighouden. Zelf zegt ze zich niet gerealiseerd te hebben dat deze tekst op haar sjaal stond, maar dan vraag ik me af hoe je zó bezig kunt zijn met de beeldvorming, waardoor je besluit om een minuscuul OneLove-speldje in plaats van een band te dragen, en dan tóch te missen dat er in koeienletters ’never mind’ op je sjaal staat? Is het zicht van deze minister dan zo troebel?