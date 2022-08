Brief 1 ’Rokersonderzoek onzinnig’

Uiteraard levert dit meer patiënten op, want welk onderzoek je ook doet het levert altijd extra werk op voor de medici. Of het levens redt zoals in de analyse van Schonenberg wordt gesuggereerd, is meer dan twijfelachtig. Immers, bij dit soort ziektes is genezing zeldzaam. Misschien een paar (extra) ellendige jaren van chemokuren, bestralingen etc. Dus gewoon stoppen met dit soort onzinnige onderzoeken, de mens gaat ooit ergens dood aan.

Tom de Bok, Haaren

