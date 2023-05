Premium Het beste van De Telegraaf

Een schoffering aan tafel wordt hier niet zomaar vergeven

Door ANNELIE LANGERAK Kopieer naar clipboard

Koken en eten wordt in Thailand behoorlijk serieus genomen. Maar als gast worden onbedoelde overtredingen aan tafel vergeven. Het gebruik van goede tafelmanieren in het land is eigenlijk gewoon een kwestie van gezond verstand. Niet met je mond vol praten, niet met je vork wijzen en ga zo maar door.