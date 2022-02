Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Annemarie van Gaal Sancties EU zullen weinig effect hebben

Annemarie van Gaal

Wat een week. Begin vorige week dacht ik nog dat Poetin nooit zo gek zou zijn om Oekraïne binnen te vallen. Ik zat er behoorlijk naast, want een paar dagen later woedde de oorlog in alle hevigheid en had het Russische leger al tientallen doelen gebombardeerd en honderden doden op zijn geweten.