’Politie moet gewoon haar werk doen’

Wij kwamen jaren achtereen in Leeuwarden en lagen met onze zeilboot een paar nachten in de gracht. Iedere avond op dezelfde tijd kwam daar een motorrijder op zijn achterwiel stuiterend met vreselijk veel herrie langs gescheurd. Het jaar daarop nog steeds om dezelfde tijd. Hoe kan dit blijven bestaan zonder dat onze politie ingrijpt? We wonen nu in Sneek en ook daar kan ik plaatsen aanwijzen waar op vaste tijden ’s nachts de banden gillen. Politie doe je werk eens.

Loek Wollersheim, Sneek