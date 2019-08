Zij liet mij uitpraten, zo kon zij begrijpen waar het over ging. Zij verbond mij door naar een collega. Die mijnheer nam ook de tijd voor mij. Omdat ik het nog niet begreep maakte hij voor mij een afspraak in Hoofddorp. Daar was een andere man die mij precies uitlegde hoe het zat. Ik was nu drie keer vriendelijk te woord gestaan. Leuker hoeven zij het voor mij niet te maken.

Thed Been