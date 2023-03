’Parlementaire enquête zorg’

Daarvoor is een duidelijke analyse nodig. Een parlementaire enquête is daar een goed instrument voor. Prutsers kunnen snel worden ontslagen. Er moet meteen ingezet worden op verspilling en meer zelfregie van de medewerkers. Tegelijkertijd moet er stevig worden gesneden in management en bureaucratie. Dan een referendum over de vraag waar onze burgers hun belasting aan willen besteden: zorg of klimaat. Pas als dat geen soelaas biedt kunnen de premies omhoog.

B. Van Dam