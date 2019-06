’Reclame snel doorspoelen’

Blijkbaar zijn er dus nog steeds mensen die blij zijn met reclameblokjes... Kunnen ze even naar de wc, kopje koffie inschenken etc. Nou, ik vind het irritant om telkens weer een nieuwe bril en/of gehoorapparaat te moeten aanschaffen of een afwasmiddel te moeten kopen.

Deze reclameliefhebbers en -haters leven nog in de vorige eeuw. Voor een paar centen kun je er via je tv-aanbieder voor zorgen dat je een tv-programma - en dus ook de reclames - kunt stopzetten, doorspoelen en terugkijken. Zo kun je nog wat langer op de wc zitten, een telefoontje afhandelen etc.

Niettemin is het een goede gedachte van minister Slob om de reclames op de publieke omroep te minimaliseren.

Bert de Jong, Ermelo