’Schiphol vergeet invaliden’

Bij de incheckbalie werd hun verteld dat zij opgehaald zouden worden na de paspoortcontrole. Eenmaal daar verscheen niemand. Pas na enkele uren hielp iemand hen. Vliegtuig was weg, koffers kwijt. Na lang zoeken konden twee koffers achterhaald worden, een koffer bleef zoek. Uiteindelijk was de enige optie een nieuwe vlucht boeken, de volgende dag. Dit gaf niet alleen veel stress, maar bracht ook extra kosten met zich mee. Tot op heden nog geen reactie ontvangen van de reisorganisatie of Schiphol.

Maria van Stiphout