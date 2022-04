’Kloof arm en rijk dichten’

De duivel schijt altijd op de grootste hoop, zei mijn vader zaliger. In Nederland is het zo dat vakantiegeld en loonsverhogingen in percentages van het brutojaarsalaris worden berekend. Ieder kind kan uitrekenen dat 8% vakantiegeld over € 200.000 meer oplevert dan 8% over € 50.000. Als alles duurder wordt, raakt dat de armen meer dan de rijken. Daar komt bij dat belasting op arbeid zwaarder belast wordt, en belasting op kapitaal lichter belast wordt. Dus lijkt de oplossing voorhanden, om dit scheve gegeven eens recht te trekken.

Wilma Beskers, Borculo