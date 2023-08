Uitslag Stelling: Heffing werkt averechts

Een andere maatregel die zonnepaneeleigenaren boven het hoofd hangt, is dat de salderingsregeling op de schop gaat. Wie meer levert dan verbruikt, krijgt dan geld terug van zijn leverancier. Dat die regeling stopt in 2031, vindt maar een kwart van de respondenten goed.

Een reactie: „De terugverdientijd van zonnepanelen wordt op deze manier veel te lang. Dat stimuleert niet echt om ze aan te schaffen, terwijl we wel allemaal van het gas af moeten.” Een andere stemmer: „Ik stond net op het punt om nieuwe te kopen met een veel grotere capaciteit. Blij dat ik dat nog niet heb gedaan met al die negatieve maatregelen. Nu moet die elektrische auto ook nog maar even wachten.”

Vandebron denkt dat de bijdrage voor het terugleveren die het bedrijf nu wil gaan heffen gaat om enkele tientjes per maand. Zonnepaneeleigenaren moeten deze betalen als tegemoetkoming in de kosten die het bedrijf maakt om de teruglevering te administreren. De meeste respondenten vinden dit voor zonnestroomgebruikers onoverkomelijk. Een aantal stemmers verwijt beleidsmakers ’zwabberend beleid’.

„Maatregelen veranderen steeds, je kunt op basis hiervan echt geen langetermijnbeslissingen nemen. Burgers zijn zo minder geneigd om duurzame maatregelen te nemen”, betoogt een van hen.

Hierbij moet worden aangetekend dat de meeste respondenten zelf zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Iemand die ze niet heeft: „Niet alleen de vergoedingen, maar ook de brandveiligheid is niet gegarandeerd. Voor je het weet heb je een hoop gevaarlijk schroot op je dak liggen. Ik pas er nu even voor en wacht op betere tijden.” Een andere respondent vindt het niet eerlijk dat zonnepaneelbezitters voordelen krijgen en anderen niet. ,,Mensen die in een appartement of huurwoning wonen, krijgen geen voordeeltjes, maar betalen er wel aan mee.”

De meeste respondenten vrezen dat andere energieleveranciers inspiratie hebben gehaald uit de maatregel van Vandebron en nu ook bijdragen gaan rekenen voor de teruglevering. Een deelnemer merkt op: „Gelukkig zijn bijna alle contracten nu variabel en kun je gewoon overstappen.”

De afgelopen tijd wordt alarm geslagen over de capaciteit van het stroomnet, nu meer en meer mensen zonnepanelen op hun dak leggen. Driekwart maakt zich hierover zorgen. Ze vinden echter niet dat zonnepanelen het stroomnet onevenredig veel belasten. Iemand vindt: „Het zijn niet de huishoudens die het stroomnet belasten, maar de commerciële aanbieders die hele weilanden vol leggen.” Een andere deelnemer: „Iedereen met zonnepanelen heeft geïnvesteerd in het klimaat, maar Nederland had de infrastructuur weer eens niet op orde.”

De meesten vinden het niet nodig om het gebruik van zonnepanelen meer te stimuleren. „Netbeheerders moeten eerst de capaciteit vergroten, voordat er meer panelen geplaatst worden”, vindt een stemmer. Een andere respondent merkt op: „Typisch Nederlands: eerste de mensen lekker maken en dan de kraan dichtdraaien en zeggen dat het niet meer kan.”