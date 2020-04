’Vliegen straks weer comfortabel’

Voor BC (Before Corona) werd je als passagier samen geperst in veel te kleine stoelen met te krappe beenruimte in de nieuwste luchtreuzen. Dreamliners worden ze zelfs genoemd.

Er wordt echt ingespeeld op de sociaal maatschappelijke verandering, het fysieke mensdom wordt in deze tijd steeds langer, dikker en omvangrijker terwijl de stoelen in de vliegtuigen steeds smaller en kleiner worden.

Wanneer je tijdens de vlucht onverhoopt naar het toilet moest, werd het worstelen door de gangpaden. Na veel geduld en excuses makend kon je dan aansluiten in de rij wachtenden. Voor alles moet je buiten het spotgoedkope tickettarief betalen. Ruim- en cabinebagage van te grote rolkoffers en rugzakken vol met jassen, sportschoenen, toiletartikelen, lectuur en voeding voor onderweg. Resultaat, overvolle lockers en overheadbins, wat de zaak nog benauwder maakt. Dit was het moderne reizen met een zogeheten ’prijsvechter’ of lowcost-carrier. Na corona breken betere tijden aan nu we verplicht afstand moeten nemen in de cabine.

E.C. Bot