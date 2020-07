’Nederland is zo slecht nog niet’

Voordat we massaal ondankbaar en anarchistisch worden: in welk land is ruim een derde van de beroepsbevolking geholpen met inkomenssteun tijdens Corona? In welk land krijgt elke legaal werkende en legaal hier verblijvende - ook migranten! - direct kinderbijslag en huurtoeslag?

In welk land kan elk kind, ongeacht huidskleur en afkomst ouders/grootouders, praktisch gratis naar school? En zijn er allerlei projecten om kinderen in achterstandswijken ook op een sportclub te krijgen of een device voor huiswerk en diverse gratis uitjesbonnen.

In welk land krijgen boeren al jaren allerlei steun in de vorm van subsidies? In welk land krijgen oudere mensen een behoorlijk basisinkomen (AOW)van de overheid. Zelfs in het rijke Duitsland is die regeling aanmerkelijk slechter!

Natuurlijk valt veel te verbeteren, zoals vooral meer woningbouw en het uitbannen van te veel flex-contracten. Maar soms moeten er ook maatregelen worden genomen die minder leuk zijn (bv. het terugdringen van een doorgeslagen vee-export bijvoorbeeld, dus afbouw van de veestapel). Of Coronamaatregelen: in veel landen waren die echter veel strenger en werd veel sterker gehandhaafd.

Veel mensen zijn zo ondankbaar en menen overal maar recht op te hebben en wel meteen. Omdat ze - kijkende naar de televisie - het verkeerde beeld hebben dat iedereen maar continu op vakantie gaat of zich allerlei gadgets kan veroorloven. En dan zijn ze jaloers op mensen die dat door keihard leren (ook ´s avonds) en werken na 50 jaar wel kunnen. Veel mensen in Nederland kunnen ook geen ´nee´ meer verdragen (zoals het trekkerverbod bij demonstraties of een simpel ´nee´ t.a.v. te blote kleding in een klas). Of men gaat zich respectloos gedragen in andermans land (Nederlandse jongeren in Albufeira en België) alsof onze soepele regels daar zouden moeten gelden.

We moeten leren blij zijn met bed, bad, brood en wat spelen. Menigeen heeft het heel heel veel slechter op deze wereld.

Brigitte Brinkel

Soest