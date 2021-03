’Steeds minder bereid tot opvolgen coronaregels’

Ik waste mijn handen kapot, hield anderhalve meter afstand, ergerde me rot aan stellen die toch met z'n tweeen in de supermarkt in de weg liepen en (het allerergste) zag en knuffelde mijn (klein) kinderen niet of nauwelijks. Maar nu begin ik te denken dat Jaap en Mark en Hugo ons gijzelen, om eigen falen te verbloemen.

Bekend is dat besmetting buiten vrijwel niet gebeurt. Dus waarom niet de terrassen open? In de vrije natuur loopt men soms in file te recreeren. Waarom niet winkels meer mogelijkheden geven? Want laten we eerlijk zijn, heel die lockdown en avondklok en alle andere beperkende maatregelen hebben niet kunnen voorkomen dat er een derde en vast ook nog een vierde golf komt.

De enige echte oplossing is dus vaccineren, vaccineren, vaccineren. Er liggen bijna en miljoen vaccins op de plank, maar men prikt steeds minder, omdat men bang is dat die planken leegraken. Was t eerst 40.000 a 50.000, deze week haalde men de 30.000 niet eens.

Ik ben de coronamaatregelen beu en ik ben vast niet de enige. Nog even en er komt een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik heb er nu al last van.

W. Praal, Capelle aan den IJssel