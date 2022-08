Premium Het beste van De Telegraaf

Zelenski hield Oekraïners voor dat ze rustig konden slapen

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Van achteren kijk je de koe in de kont, maar de invasie van Rusland in Oekraïne was voorspelbaar. Dat bewezen de Amerikaanse geheime diensten wel. Helaas werd het niet geloofd in Europa omdat ’wij’ zulke redelijke wezens zijn. ’Het is niet logisch, Poetin is zo dom niet, wat wint Moskou daarmee?’, het kwam allemaal voorbij, geholpen door de nu zo slim opererende Oekraïense president Zelenski die zijn bevolking voorhield dat het rustig kon slapen. Dit alles om ernstige economische schade - nog voor de oorlog - te voorkomen. Of dat nou zo handig was?