De leeftijd van de geknakte windmolen geeft reden tot denken

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Een geknakte windmolen heeft eerder deze week een grote ravage veroorzaakt in Zeewolde. De brokstukken van de wieken en rotor kwamen verspreid over enkele honderden meters terecht in de omliggende velden. De eerstgenoemde reden klinkt haast als een slechte grap: het waaide te hard.