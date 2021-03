’Persconferentie geheel uitzenden’

Kijk maar verder via internet is het advies. Blijkbaar zijn reclame-inkomsten op televisie na de persconferentie, dan wel die rondom andere voorgeprogrammeerde programma’s belangrijker voor de commerciële zenders (m.u.v. van RTL-Z). Maar dit geldt toch zeker niet voor de publieke omroep die in 2019 nog van ons als belastingbetalers honderden miljoenen heeft ontvangen via het ministerie van OCW?

Huub Kapel