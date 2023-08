’Zoveelste Kamerlid dat opstapt’

Bekijk ook: Vera Bergkamp was geen moment boegbeeld van de Kamer

Het grootste deel van de Tweede Kamer heeft zijn basistaak, het controleren van de regering, ernstig verzaakt. Zie het rapport van de Rekenkamer, waarin wordt gerapporteerd, dat over miljarden aan uitgaven niet duidelijk is waaraan het werd besteed. Dit verwacht je in een bananenrepubliek. De Tweede Kamer heeft alleen nutteloze debatten gevoerd, gericht op de persoon i.p.v. op de inhoud. Samengespannen met het kabinet in plaats van een kritische houding. En dan nu net als het kabinet de benen nemen en Nederland met de puinhopen achterlaten, maar wel de wachtgeldregeling opstrijken. Schandalig! Hoe zou het toch komen, dat het vertrouwen in de politiek zo laag is?

P. Franssen