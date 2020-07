’Radicale reorganisatie Belastingdienst’

Voor wat betreft de andere diensten komt steeds meer chaos aan het licht, waar de politiek al jaren mee bezig is oplossingen voor te vinden. De Belastingdienst is bij uitstek een overheidsinstantie waarvan de hardwerkende Nederlander mag verwachten dat er serieus met belastingproblemen wordt omgegaan.

Het tegendeel is echter het geval en leidt, zoals bij herhaling aan de orde is, tot mensonterende toestanden waarvan het eind nog lang niet in zicht is. De trouwe belastingbetaler wordt gezien als ontduiker, bedrieger en wordt niet serieus genomen.

Dit vraagt om een radicale reorganisatie bij de Belastingdienst waar de juiste mensen op de juiste plek worden ingezet en aan veel meer controle onderhevig moeten zijn om het vertrouwen van belastingbetalers nieuw leven in te blazen. Het gaat om veel geld waar hard voor gewerkt wordt door de burger, maar kennelijk is dat voor de Belastingdienst niet belangrijk en daarmee de ellende over zich zelf heen heeft geroepen.

Otto C. Tempelaars, Heemstede