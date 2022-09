’Niet vreemd dat vertrouwen laag is’

De ‘kopstukken’ in ons kabinet scoren het allerlaagste aantal punten ooit. Dat is niet vreemd. De ene crisis na de andere wordt niet of niet voldoende aangepakt. Ondermeer het ‘nieuwe leiderschap’ en het ‘verkeerd herinneren ‘ zijn de oorzaak. Koopkrachtverlies compenseren? Alleen de uitspraak ‘we kunnen niet alles compenseren’ kan rekenen op begrip van vrijwel iedere Nederlandse burger met realiteitszin.

Inmiddels is een pakket maatregelen aangekondigd dat moeilijk te duiden is. Compensatie, lastenverlichting, tegemoetkoming of zelfs een uitgestelde bezuiniging in de toekomst? Dat een deel pas in de toekomst gerealiseerd zal worden heeft alles te maken met het lange talmen van het huidige kabinet. Daarbij moet ook nog aangetekend worden dat het ‘versneld’ compenseren hoofdzakelijk te danken is aan de burgers die meer en meer de onvrede hebben geuit.

Rutte heeft zijn record te pakken maar zijn houdbaarheidsdatum is verstreken en het nieuwe leiderschap van Kaag is een farce gebleken. De linkse oppositie is nauwelijks een goed alternatief te noemen en populistische rechts maakt zichzelf al jaren onmogelijk om nog maar niet te spreken van bijna extreem rechts die zich heel recentelijk onmogelijk maakte. Dat het vertrouwen in de politiek nimmer zo laag was is dus niet zo vreemd, wie pakt de handschoen op want dit alles biedt ook kansen voor anderen!

R. Bosma