’Burger dupe van plastictaks’

Omwille van de transparantie moet per product worden aangegeven hoe hoog die belasting is. De burger kan zo dus in het schap per product zien hoe hoog de plastictaks is en kan ter plekke bepalen of hij het product koopt. Het ene product zal in de ene supermarkt door de plastictaks duurder zijn dan in de andere. De burger moet nog steeds op zijn centen letten en dus goed kunnen vergelijken. Achteraf de kassabon moeten uitvlooien is ronduit belachelijk. Het enige dat bereikt wordt is extra kosten voor burger waar hij geen invloed op heeft in een tijd van torenhoge inflatie. Waarom zitten deze politici er nog?

B. van Dam