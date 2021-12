Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Nooit meer een lockdown toestaan

Door MARIANNE ZWAGERMAN Kopieer naar clipboard

Deze week sterven waarschijnlijk weer duizend Nederlanders meer dan verwacht; driehonderd aan corona, van de rest weten we het niet. Het oversterftemysterie begon in augustus. Sindsdien overlijden elke dag ruim honderd mensen meer dan het CBS voorspelt, zonder veel media-aandacht of ophef.