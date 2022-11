Kick Out Zwarte Piet (KOZP), een groep personen die er lol in schept om dergelijke kinderfeesten behoorlijk te verzieken, omdat ze nu eenmaal een aversie hebben tegen Zwarte Piet, hadden dit keer Staphorst -of all places- uitgekozen om hun gestoorde ideeën ten uitvoer te brengen. Dus: de intocht te verstoren.

En wat ik eigenlijk nog erger vind: met in hun kielzog leden van Amnesty International die zich voor het karretje lieten spannen om getuige te zijn en verslag te doen voor het geval KOZP op tegenstand van de Staphorsters zou stoten. En we hebben het allemaal kunnen zien: die tegenstand kwam er. En ik moet eerlijk zeggen: het deed me goed.

En natuurlijk -want dat was de hele bedoeling- volgden er aangiften van vernieling, mishandeling en molestatie. Ja, zoals het zo mooi heet: het recht zal zijn loop hebben, nietwaar? En wat ik dán de 'bloody limit' vind: één week later wordt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht een beroep op de kijkers gedaan om zich als getuige te melden en namen door te geven van de schuldigen.

Alsof er geen dringender en ernstiger zaken om voorrang schreeuwen, zoals het tonen van beelden van raddraaiers in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Ik hoop toch werkelijk dat veel mensen een acute aanval van vergeetachtigheid en geheugenverlies krijgen. Wat mij betreft: Kick Out KOZP!

Jan Muijs, Tilburg