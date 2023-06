’Drie termijnen Rutte is gewoon te lang’

Bekijk ook: Maximale termijn is hard nodig in de politiek

Waar werknemers die lang bij één werkgever blijven geen ambitie verweten wordt, is dit bij politici schering en inslag. De overstap van Sophie in ‘t Veld van D66 naar Volt lijkt dan ook een noodgreep om maar in dat comfortabele EU-parlement te kunnen blijven! Kijk naar Timmermans, die is zijn feeling met de burger totaal kwijt en hij zadelt ons op met onleefbare milieuregels. Dat hij, samen met maatje Samsom, zelf maandelijks heen en weer reist tussen Brussel en Straatsburg is niet erg.

Idem dito met Rutte, drie termijnen is gewoon te lang. Hij gaat op zijn automatische piloot en de trukendoos is onuitputtelijk. En hij denkt overal mee weg te komen. Was Rutte eerst een goede premier, in zijn (hopelijk laatste) termijn is hij van zijn voetstuk gevallen en blijft in de herinnering als de slechtste!

I. Zingel