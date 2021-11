Uitslag Stelling: ’Economie boven klimaat’

Zij staan niet achter deze ’groene draai’ van het kabinet dat aanvankelijk aankondigde de verklaring hierover niet te ondertekenen. „Nederland voert een zwabberend beleid onder leiding van een stelletje visieloze opportunisten”, reageert een respondent op de koersverandering tijdens de klimaattop. „Er is geen volledig alternatief voor fossiele brandstof dus het kabinet reageert zonder enige kennis van zaken zoals gewoonlijk, luisterend naar lobbyisten die alleen op eigen belang uit zijn”, stelt een ander.

Het merendeel (85%) valt over het feit dat een dergelijke grote beslissing wordt genomen door een kabinet dat demissionair is. „Het is toch belachelijk dat ze gewoon doorregeren?”, schrijft iemand. „Een demissionair kabinet moet zorgen dat er zo snel mogelijk een kabinet komt met draagvlak. Niemand wil dit kabinet, maar ondertussen nemen zij krankzinnige besluiten die van grote invloed zijn op onze economie.”

Veel deelnemers vrezen de economische gevolgen van de beslissing om niet langer te investeren in buitenlandse kolen, olie en gas. Driekwart van hen vindt dat het economisch belang zwaarder zou moeten wegen dan het milieu- en klimaatbelang. „Men laat zich te veel leiden door Europa. Daar zitten te veel zogenaamde politici die veel financieel belang hebben bij dit soort maatregelen. Het gaat allemaal ten koste van de economie”, aldus één van hen. „Dit hele klimaatgedoe komt op de schouders van de gewone burger terecht”, vreest een ander.

Sowieso zijn de meeste deelnemers sceptisch als het om klimaatmaatregelen gaat. Meer dan driekwart van hen vindt dat Nederland zich al genoeg inzet om de klimaatafspraken na te komen en 83% is van mening dat ons land zich pas moet aansluiten bij dergelijke akkoorden als de rest van de wereld dat ook doet.

„Nederland is altijd gekke Henkie als het op klimaat aan komt”, verwoordt een respondent de mening van velen. „Denkt men nou werkelijk dat we alleen met Europa het tij kunnen keren? Het hele klimaatgedram is een elitaire aangelegenheid. Zolang landen in Azië en Afrika niet meedoen, heeft het geen enkele zin.”

„We helpen onszelf naar de afgrond met die hele klimaathysterie. De grootste vervuilers gaan gewoon door met het veroveren van de wereldmarkt terwijl wij, die al zoveel doen voor het klimaat, verder aan banden worden gelegd”, luidt een andere reactie. „Over 10 jaar zullen we ons voor ons hoofd slaan. Economie is veel belangrijker dan weer een beetje meer CO2 besparen in ons kleine landje.”

Zeven van de tien respondenten stelt zelfs zich geen enkele zorgen te maken over de klimaatverandering. Veel van deze deelnemers geloven dat de invloed van de mens op het klimaat gering is. Maar ook respondenten die zich wél zorgen maken over de opwarming van de aarde, hekelen grotendeels de manier waarop daarmee om wordt gegaan. „Dat klimaatverandering dramatische gevolgen kan hebben geloof ik wel, maar ik geloof niet in de mensen die het klimaat willen redden”, reageert één van hen.