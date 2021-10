’Energiecoach uit den boze’

Premium Ondernemen

Plastic afvalberg wegpoetsen met allesreiniger in tabletvorm

Een tabletje dat na oplossing in water verandert in handzeep of schoonmaakmiddel. Het concept van twee jonge ondernemers is een onverwachts succes. „Eind juni hebben we de eerste tabletten kunnen leveren en we zijn nu in gesprek met investeerders en adviseurs over de financiering van de volgende fas...