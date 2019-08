Uitslag Stelling: Vooral geen aanstoot geven

Nederland heeft altijd voorop gelopen met gelijke rechten voor mensen van eender welke geaardheid, en was in 2001 zelfs de eerste met het officiële homohuwelijk. „,Homo, lesbisch, biseksueel, transgender... of iets ertussenin. De gemiddelde Nederlander zal het weinig kunnen schelen”, denkt iemand. „Ik zelf heb er geen enkele moeite mee.”

„Het is 2019, iedereen is gelijk”, stelt een ander. „En met de acceptatie van LHBTI’s zit het op zich ook wel snor. Maar waar ik me wel aan stoor is dat ze hun ’anders-zijn’ zo uit willen dragen. Ze moeten eens stoppen met de gayparade, roze woensdag, maandag etc. Ze willen toch hetzelfde zijn en gewoon in de massa opgaan? Waarom dan al deze nonsens?”

Ruim twee derde van de deelnemers (67%) denkt dat de Canal Parade met boten vol uitdagend dansende deelnemers op de Amsterdamse grachten, nou niet echt bevorderlijk is voor homotolerantie. „Dat liederlijke gedrag/gedoe hoeft voor mij niet”, schrijft een stemmer. „De uitingen worden steeds explicieter en exorbitanter, wat niet helpt bij de acceptatie. Dan begrijp je niks van de vrijheid die we hier hebben.”

„Als ze zich gedragen als hetero’s dan is er volgens mij geen enkel probleem”, reageert een stemmer. „Het lijkt erop, dat ze steeds willen demonstreren wie en wat ze zijn.” Nog iemand: „Accepteren van de LHBTI’s wordt steeds moeilijker, omdat we allerlei varianten als normaal door de strot geduwd krijgen en overal maar rekening mee moeten houden.”

„Het valt hier nog wel mee”, stelt een respondent echter ook. „Zeker in vergelijking met sommige andere landen. Zolang je je tenminste op je tellen past en niet expliciet met je geaardheid te koop loopt.” En dat laatste is nou juist het probleem. Van de stellingdeelnemers denkt 61% dat LHBTI’ers inderdaad buitenshuis hun gedrag aanpassen om maar geen aanstoot te geven. „Hand in hand de stad in, is er niet meer bij”, stelt iemand. „En zoenen op straat? Vergeet het maar. We kijken wel uit!”

„Het is tijd om de ’olifant in de kamer’ te benoemen”, stelt iemand. „Want wáárom staat de positie van mensen met een ’andere’ geaardheid onder druk? Heel simpel, wat mij betreft. Het zijn namelijk andere culturen in Nederland die voor een afnemende homotolerantie zorgen. Intimidaties in zwembaden, uitgaansgelegenheden, stranden... Door niet-geïntegreerde personen wordt zwaar gediscrimineerd tegen deze groep, maar ook geweld gebruikt. Ik houd mijn hart vast voor wat er nog komt.”

In Heerlen werd vorige week een transgenderstel hun huis uitgetreiterd door een groep hangjongeren van meest Marokkaanse komaf. „Afschuwelijk”, zo vinden veel respondenten. „Logisch dat de intolerantie toeneemt: de verschillende religies doen zich steeds meer gelden. En díé groep wordt niet terechtgewezen!” Verontwaardiging is er wel; de politiek is geschokt, „maar er gebeurt niets. Dit is niet het eerste incident en zeker niet het laatste”, benadrukt iemand. „Onacceptabel dat je slachtoffer kan worden van geweld, simpelweg omdat je bent wie je bent!”