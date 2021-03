’Maak prikken simpeler’

Nu krijgen de mensen een schriftelijke uitnodiging om de GGD-callcenters te bellen voor een afspraak. Vaak uren in de wacht hangen en even vaak een afspraak op een locatie ver uit de buurt. Of uit wanhoop afhaken.

Laten de GGD’s er liever toe overgaan om de mensen een week van te voren een brief te sturen met plaats, datum en uur waarop ze verwacht worden. Wie geen gevolg geeft aan de oproep wegens verhindering, krijgt over een maand weer een oproep.

Komt hij weer niet, dan wordt aangenomen dat hij geen prijs stelt op vaccinatie. De GGD's roepen alleen mensen op binnen hun eigen rayon, zodat verre reizen worden voorkomen. Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Piet Kremer