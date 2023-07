Minder lesuren noodzaak bij lerarentekort? ’Stop de administratieve rompslomp!’

De administratieve rompslomp: dat is volgens onder meer lezer Absurdo het heikel punt. Het onderwijs is daardoor niet meer aantrekkelijk om te werken. „Ze moeten ten eerste een vaste baan aangeboden krijgen”, stelt hij. „Laat daarna de leerkracht weer leerkracht zijn. Dus géén administratief medewerker die elke poep en scheet van een leerling moet documenteren. Overal zie je mensen stikken in papierwerk, dáár ligt een groot probleem. Al met al, geef een leerkracht zijn beroep terug. Dan zullen leraren heus weer leraar willen zijn.”

Daan Jaspers sluit zich hierbij aan. „Hoe krijgen ze het voor elkaar, tienduizend leraren tekort? Nou zet er dan maar mensen in met feeling voor het vak en geen ’papieren’. Ook Dikkie53 pleit voor het afschaffen van de papierwinkel. „Er is veel te veel bureaucratie. Een leraar heeft naast het lesgeven veel dingen te doen die niets met onderwijs te maken hebben, maar van hogerhand opgelegd worden.”

Parttimers

Lezer Forma_zitterd denkt dat minder parttimers in het onderwijs een oplossing zou kunnen zijn. „Als elke parttimer 4 uur per week meer zou werken, is het probleem opgelost.” Johanvanderman1001 denkt dat dit inderdaad zou kunnen helpen, maar het is volgens hem niet de oplossing. „Sommige schoolbesturen pleiten voor inperking van het eenzijdige recht op deeltijdarbeid. Maar daar is een cultuuromslag voor nodig en het moet het voor de leerkracht ook haalbaar zijn, bijvoorbeeld om combinatie met kinderopvang. Veel vrouwen willen namelijk wel meer werken, maar dat kan niet altijd.”

Volgens Gosia walicka is er maar één oplossing: geld. „Als een hoogopgeleid persoon geen kans heeft om een huis te kopen, gaat die niet kiezen om te studeren voor leraar. Een loonstijging van slechts 10% is belachelijk. Daarom gaat het nu zo slecht en wordt nog erger.”

Minder uren

Vierdaagse schoolweek is haalbaar, stelt Leo Meester. „Zeven lesuren van vijftig minuten is voldoende als je het verdeelt over de basisvakken.” TS39 is het daar niet eens. „Er moeten niet minder uren zijn voor de leerlingen, maar meer uren voor de leraar. Dan kunnen de leraren/docenten het werk doen waar ze voor geleerd hebben en plezier in hebben.” Ook 1234ruud vindt minder lesuren geen oplossing. „Maar aangezien er geen andere oplossing is door het overschot aan leerlingen zullen we het ermee moeten doen.”

Johanvanderman1001: „Ik ben bang dat het probleem alleen maar groter gaat worden. Je zou misschien kunnen denken aan (tijdelijk) lessen schrappen, dus deel van de niet verplichte vakken in het basis onderwijs. Op de middelbare kan je misschien denken aan meer online les geven. Met bepaalde vakken moet dat kunnen.”

Of is minder bureaucratie de enige oplossing? Volgens Stefman wel. „Minder bureaucratie, minder vernieuwing, zo wordt het lespakket elk jaar vernieuwd.” Gmtb sluit zich aan: „Een leraar moet lesgeven, goed lesgeven en gewoon weer normaal 36 uur gaan werken. Voor alle administratieve rompslomp moet er iemand naast gezet worden.”