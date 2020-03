’Na corona wordt het anders’

De verhoudingen in de wereld zullen anders liggen. De luchtkwaliteit zal verbeteren door meer thuiswerken en minder vliegbewegingen. De economie zal niet alleen maar om groei draaien. De hardwerkende burger zal meer gewaardeerd gaan worden en de bonuscultuur in het bank- en verzekeringswezen zal verdwijnen. De ikke-ikke-ikke-maatschappij zal weer langzaam veranderen in een wij-samenleving.

Zoals we leefden voor corona was idioot. De wereld zal straks zeker doordraaien maar op een heel andere manier.

Marcel Brouwer,

Culemborg