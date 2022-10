’Waarden en normen weggezakt’

De auteur van de brief vindt dat de teugels aangehaald moeten worden en dat waarden en normen weer opgeld moet doen. Maar die normen en waarden zijn al lang geleden bij het grof vuil gezet. Wat dat betreft moeten we terug gaan naar de power-flower periode, waarmee al die toenemende brutaliteit is begonnen door werkschuw tuig, dat ook naarstig op zoek was naar een soort van dagbesteding.

Er is wat dat betreft al die jaren niets veranderd. En het wordt steeds erger. Nog steeds werkloos én werkschuw tuig dat niks anders omhanden heeft, vindt elkaar in dit soort demonstraties. Moeten we daar dan mee leren leven? Het antwoord is bevestigend. Een eventueel taakstrafje of geldboete maakt voor die lui niets uit. En wat je vooral niet moet doen is je tegen die gasten keren met geweld. Want dan zul je net zien dat de politie jou oppakt. Leer er maar mee leven, zoals met zoveel zaken waar we het niet mee eens zijn.

Jan Muijs, Tilburg