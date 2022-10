Alternatieve feiten uit koker van Kremlin

Premium Buitenland

Belangrijke week voor Giorgia Meloni na beladen ontmoeting met Macron

De nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni vraagt dinsdag het vertrouwen in de Kamer van Afgevaardigden en woensdag in de Senaat. In beide gevallen zal haar regering zonder problemen een meerderheid moeten krijgen, al is deze iets krapper in de Senaat.