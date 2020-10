’Funderingslabel maakt huizen onverkoopbaar’

Voor huizenkopers wordt het weer iets makkelijker om een huis te kopen zonder ernstige verborgen gebreken. Was er al eerder al een energielabel, waarmee duidelijk werd hoe goed de woning geïsoleerd was, thans is het funderingslabel in het leven geroepen. Zo is straks meteen te zien of je toekomstige huis niet op 'drijfzand' is gebouwd.

Weer meer zekerheid dat de toekomstige eigenaar geen kat in de zak koopt en zich geplaatst ziet voor hoge onkosten. Maar dat betekent voor duizenden woningeigenaren in ons land tevens dat hun woning straks onverkoopbaar zal zijn. Want wie koopt straks zo'n huis!

Zowaar een hard gelag voor velen die hun huis als een appeltje voor de dorst beschouwden. En voor hun kinderen, die (na acceptatie van de erfenis) door vererving eigenaar worden van zo'n huis.

Jan Muijs, Tilburg