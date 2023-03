De Kwestie: ’Seksuele vorming in klas goed initiatief?’

Of jonge kinderen hier aan toe zijn en of de schoolklas de juiste plek is, daarover zijn de meningen sterk verdeeld. Ook Belle Barbé en Gabriëlle Popken staan lijnrecht tegenover elkaar.

En wat denkt u? Is de kritiek op de Week van de Lentekriebels terecht? Hoe zou seksuele voorlichting in uw ogen eruit moeten zien? Laat het weten in de reacties!