’Drukker met mobiel dan met elkaar’

Je vraagt je echter af hoe slim al die mensen zijn als ze denken op deze manier de politie slim af te zijn terwijl het verbod juist voor de veiligheid van jezelf en anderen is ingesteld? Van mij mag bellen, appen, etc. in het verkeer zeer zwaar beboet gaan worden. Een totaalverbod op het gebruik van die apparaten in het verkeer zou de enige en juiste stap zijn.

Niet alleen in het verkeer zorgen die mobieltjes voor problemen maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar; mensen zijn vaak drukker met hun mobiel dan met de mensen om hun heen: ouders vergeten op hun kinderen te letten, op feestjes zitten velen liever op hun mobiel dan dat zij een echt gesprek aangaan. De telefoon, ooit bedacht om mensen dichter bij elkaar te brengen, zorgt tegenwoordig vaker voor het omgekeerde. Maar misschien komt dat dan wel door de straling die volgens sommige onderzoekers het brein aantast, waardoor het rationeel en sociaal denken behoorlijk wordt verstoord.

R. van Putten