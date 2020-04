Deze week publiceerde De Telegraaf een conceptrapport over criminaliteit onder asielzoekers. Dat bevat een lange lijst misdrijven. Op 54.000 vreemdelingen die in 2019 op enig moment in opvangcentra verbleven, waren er ruim 17.000 incidenten, variërend van verbaal tot fysiek geweld, en bijna 5000 geregistreerde misdrijven.