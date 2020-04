Angst voor greep uit pensioenpot

Ze worden gewaarschuwd voor dreigende kortingen, dekkingsgraadcriteria en het terecht komen in een (niet bestaande) gevarenzone. Tien jaar lang géén indexatie terwijl de overheid in het verleden ook nog eens miljoenen uit het ABP pensioenfonds heeft gehaald. Als we lezen dat diezelfde pensioenpot nu met ca. €500 miljard is gevuld moet men zo langzamerhand vrezen voor een hernieuwde greep hieruit. Dat indexatie ook wordt geblokkeerd door DNB en de overheid klopt niet want de fondsen beheren geld van werknemers en niet van het Rijk.

Sylvia Vleeshouwer,

Vegelinsoord