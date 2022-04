Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Ronald Plasterk Beter voor het land als Kaag aftreedt

Kopieer naar clipboard

Het zou kunnen dat Sigrid Kaag niet zelf moreel tekortschiet. We kennen haar persoonlijk niet. Het nieuws bij elkaar is niet fraai, en op de sociale media is de conclusie vernietigend. Maar zou het kunnen dat er een andere verklaring is?