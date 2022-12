Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Sebastien Valkenberg, cultuurfilosoof ’We mogen best trots zijn op onze voetafdruk’

de Nederlandse landbouwsector, meestal voorgesteld als een Rupsje Nooitgenoeg. De sector blijkt echter steeds minder grond te gebruiken.

Dat ons welvaartspeil ten koste gaat van de planeet, zal niemand onlogisch in de oren klinken. Toch is het niet zo logisch, stelt Sebastien Valkenberg. „We zijn in staat gebleken om met een steeds kleinere voetafdruk de economie te laten groeien. Het gaat niet alleen maar slecht.”