’Schrijnend hoe zorg is uitgekleed’

Een buurvrouw van 87 heeft kromme vingers van de artrose, maar redt zich prima als weduwe en is heel zelfstandig. Ze rijdt zelfs nog in haar auto. Ze heeft steunkousen maar kan die niet zelf aan- of uittrekken, zelfs niet met een hulpmiddel. Van de zorgorganisaties kreeg ze te horen dat men (volgens de regels) niet mag komen om alleen maar steunkousen aan- en uit te trekken. En dat terwijl er in onze straat dagelijks de thuiszorg bij een aantal mensen komt, die gewassen en aan- en uitgekleed moeten worden. Het zou toch een fluitje van een cent moeten zijn om even de kousen van de buurvrouw aan- en uit te trekken. Maar nee, regels zijn regels.

M. van Beers