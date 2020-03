Beleggingsrisico’s: ’Hebben we de bodem nu gehad?’

Martijn Klerks Ⓒ DE TELEGRAAF

’Mark, leg eens uit: wat zijn die beleggers van jou nu weer aan het doen?!”, schreeuwt Martin Visser van de ene hoek van de redactie van De Financiële Telegraaf naar de andere. Mark is Mark Garrelts, mijn buurman met bijna vijftien jaar ervaring in het duiden van beursbewegingen. Een halfuurtje nadat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft besloten om met een renteverlaging het coronavirus te lijf te gaan, is ’goeroe Garrelts’, zoals we hem soms noemen, dus volkomen zen. „Nou gewoon, eerst waren beleggers blij met de renteverlaging, en daarna zijn ze geschrokken omdat de coronacrisis kennelijk zo serieus is geworden.”