’Doelman Onana redt Ajax’

Maar het lijkt wel of hij dit jaar het goede gevoel mist en het elftal niet aan de praat krijgt. De eerste helft tegen PSV was dramatisch al herstelde de ploeg zich goed. Maar het spel tegen Feyenoord was ronduit slecht en het had maar weinig gescheeld of de Rotterdammers waren er met de winst vandoor gegaan. Met het spelersmateriaal dat Ten Hag ter beschikking heeft, zou hij attractief en aanvallend voetbal moeten kunnen spelen. Maar de verdediging rammelt en het positiespel is matig. Gelukkig steeg keeper Onana tegen Feyenoord boven zichzelf uit. Wat een goalie is dat!

Bas Overmars, Amsterdam